20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Atatürk’ün fotoğrafındaki kahraman! Ateş ederek uçağı düşürdü

Atatürk’ün fotoğrafındaki kahraman! Ateş ederek uçağı düşürdü

Atatürk'ün Çanakkale Savaşı fotoğrafında, şimdiye kadar bilinmeyen bir kahraman da yer alıyor. O kahraman, Gazi Ali Çavuş komutanın sözünü dinlemeyip ateş ederek uçağı düşürdü. Bu başarısının ardından komutanları tarafından tebrik edilmiş. Hatta cephede bulunan Alman subaylar da gelip tebrik etmiş.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Atatürk’ün fotoğrafındaki kahraman! Ateş ederek uçağı düşürdü

Manisa 'e bağlı Dindarlı köyünde 1890'da doğan Ali Çavuş, 1'inci Dünya Savaşı'ndan bir yıl önce askere gitti. Savaş başlayınca ise 'ne katıldı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı günlerden birinde, üzerlerinde gezen düşmanın keşif uçağından gizlendiklerinde, komutanları da yerlerinin belli olmaması için kimsenin ateş etmemesi emrini verdi.



Fakat uçak üzerlerinden geçerken menziline girince dayanamayan Ali Çavuş, komutanın sözünü dinlemeyip ateş ederek uçağı düşürdü.



Bu kahramanlığıyla Atatürk'ün madalyayla ödüllendirip, savaş bitene kadar yanından ayırmadığı Ali Çavuş'un Manisa'da yaşayan en küçük çocuğu (79), babasının hikayesini SABAH'a anlattı: Komutanları, yerlerinin belli olmaması için, kimsenin ateş etmemesini söylemiş.



Fakat uçak tam üzerlerinden geçerken babamın menziline girince, o an komutanın sözünü dinlemeyip ateş etmiş ve düşürmüş. Bu başarısının ardından komutanları tarafından tebrik edilmiş. Hatta cephede bulunan Alman subaylar da gelip tebrik etmiş.



Sonrasında Atatürk babama bizzat madalya takmış. Babamda Atatürk'ün yanında çavuş olarak savaş bitimine kadar askerliğine devam etmiş. 7 yıl süren askerliğinin ardından köyüne dönmüş. 21 yılda 7 çocuğu dünyaya gelmiş.

En küçüğü benim. Babamın askerlik hatıraları maalesef evimizde çıkan bir yangında yandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA