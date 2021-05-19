19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

'ta 3 yıl önce kızını mesajla taciz edip tehditlerde bulunan 'i bir lokantada silahla vurduktan sonra çekiçle öldüren baba için 12 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Hem Kadir Işık'ın avukatı hem de savcının itirazı ile karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. Sanık Kadir Işık, 3 ay önce tahliye kararı veren mahkemece 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ta bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Kadir Işık, kızı Z.I.'yı taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti, ardından da çekiçle vurdu.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tamer Çetin (Fotoğraftaki), tedaviye alındı. Hastane tarafından 'Hayati tehlikesi yoktur' raporu verilen Çetin, birkaç saat sonra öldü.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Olayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Mahkemeye Tamer Çetin'in kızına ve kendisine gönderdiği taciz ve tehdit mesajlarını sunan Işık, öldürme kastının olmadığını söyledi. Yargılama sonunda Kadir Işık, önce müebbet hapse, ardından da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirimleriyle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Hem Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı hem de cumhuriyet savcısı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Şubat'ta yaptığı duruşmada suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Kadir Işık'ın tahliyesine karar verdi.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

2 yıl 7 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Kadir Işık, kendisini tahliye eden mahkemede son kez hakim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Duruşmada son sözü sorulan Kadir Işık, meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Zira ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı. Bu durum kabul edilmese dahi yaşadıklarım karşısında korku, kaygı ve panik halinde bulunduğum göz ardı edilmemelidir. Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise savcının yerel mahkemenin kararını sanık lehine istinafa taşıdığını belirterek, "Müvekkilde öldürme kastı yoktur, zira darbelerin yapıldığı yer bellidir. Maktul hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi yoktur, dolayısıyla yaralama fiili ile ölüm olayı arasındaki illiyet bağı halen şüphelidir" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta kıızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Duruşma sonunda mahkeme, yerel mahkemenin Kadir Işık'a 'Kasten adam öldürme' suçundan verdiği 12 yıl 1 ay hapis cezası kararını kaldırdı. Mahkeme oy birliğiyle Kadir Işık'ı 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle de indirim yaparak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Kadir Işık'ın tahliyesinde verilen adli kontrol kararını da kaldırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA