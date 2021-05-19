Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden adamı çekiçle öldüren babaya 5 yıl hapis cezası

Duruşmada son sözü sorulan Kadir Işık, meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Zira ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı. Bu durum kabul edilmese dahi yaşadıklarım karşısında korku, kaygı ve panik halinde bulunduğum göz ardı edilmemelidir. Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.