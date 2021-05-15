Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sevindiren haber! Vaka sayısı 3'e düştü

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan yaptığı yazılı açıklamada, "Tabloda görüleceği üzere vaka sayıları halkımızın ve esnafımızın gösterdiği büyük fedakarlıklar sonucu neredeyse sıfırlanma noktasına gelmiştir. Bu hafta pazartesinden bugüne kadar toplam 3 vakamız var. Bu tablonun bize önümüzdeki yaz sezonunda daha rahat hareket etme imkanı verecek. Bu noktaya büyük fedakarlıklar sonucu ulaşıldığını unutmamak gerekiyor. Bu kazanımı korumak için bu bayramda herkesin yüksek bir sorumluluk ve anlayış içinde tam kapanma kurallarına uyması gerekiyor. Katıldığım koronavirüs denetiminde küçük bir azınlığı hiçbir geçerli izni olmadan kapanma kurallarına uymamakta ve bencilce hareket etmekte olduklarını gözlemledim. Bu durum kurallara uyan toplumun büyük bölümünün fedakarlığını da tehlikeye atıyor. Tam kapanma kurallarına uyalım uymayalar ise uyaralım" dedi.

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