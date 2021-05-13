Validen gönüllere dokunan hareket, hepsini satın aldı evine gönderdi

Namaz sonrası cami önünde engeli bulunan 54 yaşındaki Abbas Yılmaz'ın mendil ve yara bandı gibi eşyalar sattığını gören Vali Yırık bu duruma kayıtsız kalmadı. Önce Yılmaz ile bir süre sohbet eden Vali Yırık, daha sonra sattığı tüm ürünleri satın aldı.