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Validen gönüllere dokunan hareket, hepsini satın aldı evine gönderdi

'da bayram namazı sonrasında cami önünde bir kişinin mendil sattığını gören Vali Erkaya Yırık, hepsini satıp alıp polis aracıyla şahsı evine göndererek gönüllere dokundu. Vali Yırık ayrıca ilgilenilmesi için de talimat verdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Validen gönüllere dokunan hareket, hepsini satın aldı evine gönderdi

Ülke genelinde olduğu gibi 'da da Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Namazı eda edildi. 'ndeki bayram namazına Vali Erkaya Yırık'ta katıldı.

Namaz sonrası cami önünde engeli bulunan 54 yaşındaki 'ın mendil ve yara bandı gibi eşyalar sattığını gören Vali Yırık bu duruma kayıtsız kalmadı. Önce Yılmaz ile bir süre sohbet eden Vali Yırık, daha sonra sattığı tüm ürünleri satın aldı.

Satın aldığı ürünleri de kendi adına Yılmaz'a teslim eden Vali Yırık, İl Emniyet Müdürü 'e engelli şahsın evine götürülmesi talimatını verdi. Bunun üzerine Yılmaz, polis aracıyla evine götürüldü.

Öteyandan merkeze bağlı 'nde ikamet eden, muhtar ile hayırsever gönüllülerin ilgilendiği öğrenilen Abbas Yılmaz'la ilgili Vali Yırık'ın kurumlara da tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

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