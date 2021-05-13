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Son dakika: Çanakkale Boğazı 9 saat tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika haberine göre , dev konteyner gemileri ile tankerinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine 9 saat boyunca kapatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Son dakika: Çanakkale Boğazı 9 saat tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), Çanakkale Boğazı gemi geçiş planlaması kapsamında güneyden kuzeye tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine saat 10.45'te kapatıldığını bildirdi.


Saat 12.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan; bayraklı 187 bin 587 grostonluk "", bayraklı 73 bin 819 grostonluk "" ve bayraklı 112 bin 867 grostonluk "" isimli gemiler, güneyden kuzey istikametine devam etti.


'ne ait römorkörlerin nezaretinde boğaz geçişi yapan gemilerin en küçüğü 291, en büyüğü ise 399 metre.

Gemilerin boğazı geçişinin ardından gemi trafiği 18.30'da yeniden açılacak.


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