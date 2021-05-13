Son dakika: Çanakkale Boğazı 9 saat tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı



Saat 12.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan; Liberya bayraklı 187 bin 587 grostonluk "MSC Viviana", Panama bayraklı 73 bin 819 grostonluk "MSC Marianna" ve Cezayir bayraklı 112 bin 867 grostonluk "LNG Tessala" isimli gemiler, güneyden kuzey istikametine devam etti.