Pendik'te metro inşaatındaki büyük patlama! Vatandaş bayrama tadilat yaparak girdi

KIRILAN CAMLAR 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Patlama sırasında oğlu ile birlikte balkonda bulunan Ümit Akındı ise "Çocuğum burada çorba içiyordu. Bir anda ufak bir patlama oldu sonra basınçlı bir patlama oldu. Cam kırılınca çocuğumun üzerine geldi. Çocuğumuz için endişelendik, korktuk. Çocuğumuz da korktu. Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı ama korkumuz yetti. Çocuk titredi bayağı hemen içeri attık. Camlarımız çerçevelerimiz kırıldı. Yatak odasında sıvamız patladı. Bunun önlemini almalarını talep ediyoruz" diye konuştu.