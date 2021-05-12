Şanlıurfa bayram namazı saati 2021: Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Şanlıurfa bayram namazı vakti...

Şanlıurfa bayram namazı vakti sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nı da koronavirüs tedbirleri altında geçirecek kişiler bayram namazı saatinde kısıtlamadan muaf olacaklar. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. İşte, Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? DİYANET ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Buna göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Şanlıurfa bayram namazı saati 05.50 olacak.