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Mardin bayram namazı saati 2021: Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti...

bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl genelinde bayram namazı saatleri tarafından paylaşmıştı. tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. İşte, Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti...

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Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Mardin bayram namazı saati 2021: Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti...

bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti için araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı'nı da koronavirüs tedbirleri altında geçirecek kişiler bayram namazı saatinde kısıtlamadan muaf olacaklar. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. İşte, Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti...

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? DİYANET MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Buna göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Mardin bayram namazı saati 05.42 olacak.

Namazın sona ermesinin ardından takip eden saat içerisinde kısıtlama yeniden devam edecek. Hem hem de bayramlaşma konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

": 06.04, : 05.51, : 06.20, : 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, : 06.32, Balıkesir: 06.29, : 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

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