Mardin bayram namazı saati 2021: Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti...

Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti için araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı'nı da koronavirüs tedbirleri altında geçirecek kişiler bayram namazı saatinde kısıtlamadan muaf olacaklar. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. İşte, Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mardin bayram namazı vakti...

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? DİYANET MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Buna göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Mardin bayram namazı saati 05.42 olacak.