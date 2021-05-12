İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir bayram namazı vakti...

İZMİR BAYRAM NAMAZI 2021 SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre İzmir bayram namazı vakti 06:34 olarak belirlendi. Buna göre il genelinde Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek. Diyanet, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.