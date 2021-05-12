12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir bayram namazı vakti...

İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir bayram namazı vakti...

bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. tarafından illerin bayram namaz saatleri belirlendi. namazı kılmak isteyen kişiler İzmir bayram namazı vakti ile ibadet görevlerini yerine getirecekler. İşte, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir bayram namazı vakti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir bayram namazı vakti...

, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir bayram namazı vakti ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Müslümanlar elindekilerin değerini anladığı, yokun hissini tattığı ardından gelen bayramı karşılamak için hazırlanıyor. İşte, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir bayram namazı vakti...

1 ay boyunca 'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Bayram namazı saatleri İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı.

İzmir ezan saatleri il genelinde bayram namazının ne zaman kılınacağını gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlerde camilere akın edecek binlerce kişi namaz ibadetini yerine getirecek.

İZMİR BAYRAM NAMAZI 2021 SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre İzmir bayram namazı vakti 06:34 olarak belirlendi. Buna göre il genelinde namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek. Diyanet, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA