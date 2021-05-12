İstanbul’da ahırda işlenen vahşi cinayetin sır perdesi aralandı

İstanbul Hadımköy'de 7 ayrı suçtan kaydı olan ve aranması olduğu için sahte kimlikle dolaşan bölgedeki ahırda hayvancılıkla uğraşan Sertaç Yorga (44) bir süre yanında çoban olarak çalışan Türkmenistanlı İkram Shohrat (34) tarafından 4 bin liralık maaş borcunu vermediği gerekçesiyle ahırda pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli İkram Shohrat, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Silivri'de başka bir çiftliğin ahırında saklanırken yakalandı.

Emniyetteki ilk ifadesinde; "Borcumu istedim vermedi. Önce o bana doğru ateş etti bende pompalı ile vurdum" dediği ileri sürüldü.