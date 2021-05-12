12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara bayram namazı saati! Ankara’da 13 Mayıs Ramazan Bayramı saat kaçta? Diyanet açıklaması…

Ankara bayram namazı saati! Ankara’da 13 Mayıs Ramazan Bayramı saat kaçta? Diyanet açıklaması…

Vatandaşlar akşam saatinde saatini merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Bir Ramazan ayını daha geride bırakan milyonlarca Müslüman alemi şimdi kendi ilinde bayram namazının kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki ? Koronavirüs tedbirleri alınarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak camilerde kılınabileceğinin duyurulmasıyla birlikte heyecan daha da arttı. Ankara’da yaşayan vatandaşlar bayram namazını saat kaçta kılacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Ankara bayram namazı saati! Ankara’da 13 Mayıs Ramazan Bayramı saat kaçta? Diyanet açıklaması…

nedir? Ankara'da 13 Mayıs Ramazan Bayramı saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Müslüman alemi bu yıl bayram namazını camilerde kılabilecek ve bu açıklamanın gelmesinin ardından büyük heyecan yarattı. Peki Ankara'da yaşayan Müslüman alemi namaz kılmak için saat kaçta camilere gidecek?

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in yayımladığı bayram namazı saatleri listesine göre, 13 Mayıs Ankara'da bayram namazı 06.08'de kılınacak.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA