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Kars'ta mayısta etkili olan kar ve soğuk hava kışı aratmadı

ilçesinde akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bitkilerin kırağı tuttuğu ilçede, küçük su göletleri de buzla kaplandı. Kar nedeniyle doğada da güzel görüntüler oluştu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Kars'ta mayısta etkili olan kar ve soğuk hava kışı aratmadı

Soğuk havanın yaşandığı kentte etkili olan sağanak, kara dönüştü.

ilçesinde 'nin ikinci pisti, , ve dağları ile 'nın ilçesi sınırında bulunan da kar dolayısıyla beyaza büründü.

Bitkilerin kırağı tuttuğu ilçede, küçük su göletleri de buzla kaplandı. Kar nedeniyle doğada da güzel görüntüler oluştu.

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