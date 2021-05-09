'Tavuklu keşkek' faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Günay Görgülü'nün ev sahibi Veysel Köroğlu, yaşananlar hakkında "Günay hanım buraya taşınalı 4 ay oluyor. İyi bir kadındı. Yemekten dolayı zehirlendiğini duydum. Sadece budur. Başka bir bilgim yok. Allah rahmet eylesin. Bir yerden bir erzak aldıklarını duydum. Görümcesinin oraya gidiyor. Orada yemek yapıp yiyorlar. O yemekten sonra ilk görümcesi ağırlaşıyor. 1 gün sonra da Günay abla ağırlaşıyor. Keşkek ve tavuk dediler. Hastaneye gitmişler. Görümcesi ile birlikte. Biri ufak 1 buçuk yaşında, diğerinin yaşını bilmiyorum. Orta yaşlarda. Hastanede yoğun bakımda diye duydum" ifadelerini kullandı.