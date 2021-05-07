Anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu

Anne ve babasını öldüren Ramazan Altın hakkında "üstsoydan birini kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ramazan Altın'ın ifadelerine yer verildi.



"EKMEĞİ GEÇ GETİRDİĞİM İÇİN BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Tutuklu sanık Ramazan Altın, ifadesinde eşiyle ayrıldıktan sonra anne ve babasının yanında yaşamaya başladığını belirterek, olay günü babasının kendisini ekmek almaya gönderdiğini söyledi. Fırına gittiğini ancak ekmeğin olmaması üzerine Gökçay mevkiine kadar gittiğini ifade eden Altın, "Eve geldiğimde babam ekmeği geç getirdiğim için bana bağırmaya başladı. Bunun üzerine kendisiyle tartıştık. Emekli astsubay olan babam çocukluğumdan bu yana bana bağırırdı. Olay öncesi de bana saldırdı. Ben de mutfağa giderek ekmek bıçağı aldım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.