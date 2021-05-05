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İstanbul'da pandemi yurdundan çarşaflı kaçış planı ölümle sonuçlandı!

'nda 2 Mayıs pazar günü saat 06.00 sıralarında 'nden çıktıktan sonra yurtta karantinaya alınan uyruklu , uç uca eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarktı. 6'ncı kata kadar inen Muhtar, çarşafların kopması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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İstanbul'da pandemi yurdundan çarşaflı kaçış planı ölümle sonuçlandı!

Koronavirüs şüphesi bulunan uyruklu (36) 'nden çıkarıldıktan sonra 'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi.

Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı.

Perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ıncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcı incelemesinin ardından Muhtar'ın cenazesi 'na sevk edildi.

Yurdun yakınında bulunan sitenin sakini, "Sabah saatleriydi, biz sese uyandık. Dışarıdan baktığımda ambulans gelmişti. Birileri bağırıyordu. Pakistan uyruklu olduğunu duydum. Bir vatandaşın yukarıdan aşağı perde sarkıtarak indiğini öğrendim" dedi.

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