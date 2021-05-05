05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Bursa’da uçak seferleri iptal edildi

’deki en modern havalimanlarından birisi olan ve seçilen Uluslararası Yenişehir Havaalanında 8 Mayıs'ta başlayacak olan uçak seferleri tam kapanma nedeniyle 23 Mayıs tarihine ertelendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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Bursa’da uçak seferleri iptal edildi

Pandemi sürecinde yaklaşık bir yıldır kapalı olan Uluslararası Bursa Yenişehir Havaalanında 8 Mayıs'ta başlayacak olan iç hat seferleri tam kapanma nedeniyle 23 Mayıs tarihine ertelendi.



23 Mayıs tarihinde başlaması planlanan iç hat seferleri kapsamında ilk olarak Erzurum, Trabzon ve Muş illerine uçuşlar başlayacak. Bursa'nın tek havalimanında pandemi öncesinde iç hat seferlerinin dışında hac umre ve yurt dışı seferler ile kargo taşımacılığı uçuşları da yapılıyordu.



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