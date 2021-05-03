Sinop'ta küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim yanmadı!

Bulunan Kur'an-ı Kerim'lerin cilt kabı yanarken, sayfalarının ise yangında zarar görmediği tespit edildi. Bu durumu inşaat ustası Mehmet Kırbacı sosyal medya hesabından paylaştı. Kırbacı paylaşımında, "Tanışman'da geçtiğimiz günlerde evi yanan Kerim Kaya'nın inşaat temelini hayırlısı ile bugün atacağız. Yangında hiçbir şey kalmaksızın kül olup, yanan evde çıkan 2 adet Kur'an-ı Kerim'de ayetlere hiçbir şekilde zarar gelmemiş" dedi.

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