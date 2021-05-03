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Sinop'ta küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim yanmadı!

Son dakika haberleri... ’un ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında küle dönen evde bulunan iki adet Kur’an-ı Kerim’in sayfalarının yanmadığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Sinop'ta küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim yanmadı!

ilçesine bağlı Pazarcık köyü Tanışman Mahallesi'nde Kerim Kaya'ya ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında ev tamamen yanarak küle dönmüştü.

Yangın sonrasında enkaz kaldırılarak, yeni yapılacak evin temel atma çalışmasına başlanırken, inşaat ustası Mehmet Kırbacı sayfaları yanmamış halde iki adet Kur'an-ı Kerim buldu.

Bulunan Kur'an-ı Kerim'lerin cilt kabı yanarken, sayfalarının ise yangında zarar görmediği tespit edildi. Bu durumu inşaat ustası Mehmet Kırbacı sosyal medya hesabından paylaştı. Kırbacı paylaşımında, "Tanışman'da geçtiğimiz günlerde evi yanan Kerim Kaya'nın inşaat temelini hayırlısı ile bugün atacağız. Yangında hiçbir şey kalmaksızın kül olup, yanan evde çıkan 2 adet Kur'an-ı Kerim'de ayetlere hiçbir şekilde zarar gelmemiş" dedi.

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