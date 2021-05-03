Adana'da cezaevinden izinli çıkan şahıs yine sahte parayla dolandırdı
Adana'da Tolga T.’nin (32) internetten 2 bin 850 liraya satışa çıkardığı cep telefonunu sahte parayla satın alan Veysi A. (30) yakalandı. Veysi A'nın daha önce de sahte paradan girdiği cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.
Tolga T., cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Tolga T., kendisi ile internet üzerinden irtibata geçen Veysi A. ile 2 bin 850 TL'ye anlaştı. Veysi A. ile merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarında buluşan Tolga T., parayı alıp, cep telefonunu verdi. Eve dönen Tolga T., aldığı paraları kontrol ettiğinde 57 adet 50 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark etti.
'ŞÜPHELİLER YAKALANDI'
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'ne giden Tolga T., şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, Veysi A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veysi A.'nın, ifadesinde, sahte paraları İstanbul'da yaşayan İbrahim D. isimli kişiden aldığını söylediği belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan İbrahim D.'nin de sahte paraları Veysi A.'ya verdiğini kabul ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi A. ile İbrahim D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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