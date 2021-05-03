Adana'da cezaevinden izinli çıkan şahıs yine sahte parayla dolandırdı

Tolga T., cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Tolga T., kendisi ile internet üzerinden irtibata geçen Veysi A. ile 2 bin 850 TL'ye anlaştı. Veysi A. ile merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarında buluşan Tolga T., parayı alıp, cep telefonunu verdi. Eve dönen Tolga T., aldığı paraları kontrol ettiğinde 57 adet 50 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark etti.