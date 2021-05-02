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İstanbul Esenyurt'ta yol kavgası! Muşta ile saldırdı

Son dakika haberine göre; 'un Esenyurt ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Yol verme kavgasında bir kişi, taksi şoförüne muşta ile saldırdı. Taksi sürücüleri ise saldırganı linç etmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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İstanbul Esenyurt'ta yol kavgası! Muşta ile saldırdı

'da yaşanan korkunç olay, dün saat 14:30 sıralarında bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinden Reşit K., giriş kapısında taksi şoförü Mehmet F. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Site sakini eline aldığı "muşta" ile taksi şoförünü yüzünden yaraladı. Ağır şekilde yaralanan taksi şoförü kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan kişi sitenin içine kaçtı.

Meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi şoförleri ortalığı birbirine kattı. Sitenin içerisine giren taksi şoförleri, saldırganı bularak darp etmeye başladı. Bu sırada Reşit K.'nın aracına da saldıran taksiciler büyük çapta zarar verdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa sürede intikal ederek tarafları ayırdı. Reşit K. ile Mehmet F. hastaneye kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayı kısa bir sürede çözerek kavgaya karışan tarafları tespit etti. Taksi sürücüleri gözaltına alınırken araçları ise bağlandı. Olaya taraf olan şahıslar ise hastanedeki tedavilerinin ardından ifade için karakola götürüldüler. Ayrıca taksi sürücülerine "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama" suçundan ceza yazıldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta yol kavgası! Dehşet anları kamerada ESENYURT'TA YOL KAVGASI! DEHŞET ANLARI KAMERADA

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