01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Merdiven altı kürtaja suçüstü! Şaşkına çeviren görüntü

Son dakika haberine göre; 'ta kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı. Laboratuvar olarak kullanılan mutfağında nargile bulunan iş yeri, mühürlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Merdiven altı kürtaja suçüstü! Şaşkına çeviren görüntü

Belediyesi zabıta ekipleri, 'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi.

İş yerine baskın yapan ekipler, içeride kaçak kürtaj ve hacamat yapmak için kullanıldığını belirledi.

Durum hemen yetkililerine bildirildi.

Gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu belirledi. İş yerinde yapılan aramalarda ise, doğum malzemeleri bulundu.

Mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı belirlendi. Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.

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