Gaziantep'te 2 yaşındaki Abdurrahman Taha'nın acı ölümü

Tedaviye alınan Taha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Minik Taha'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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