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Gaziantep'te 2 yaşındaki Abdurrahman Taha'nın acı ölümü

'te devrilen motosikletin altında kalan 2 yaşındaki , hayatını kaybetti. Minik Taha'nın cansız bedeni 'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Gaziantep'te 2 yaşındaki Abdurrahman Taha'nın acı ölümü

'nde oturan 'nın oğlu oyun oynarken, kendilerine ait park halindeki motosiklet, üzerine devrildi. Yaralanan , çağırılan ambulansla 'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Taha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Minik Taha'nın cansız bedeni 'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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