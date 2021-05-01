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Antalya'da vahşet! 5 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

'nın ilçesinde 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldü. İncelemenin ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Antalya'da vahşet! 5 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

ilçesi 'nde ormanlık alanda yaşayan 5 sokak köpeği, bu sabah kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Hayvansever , sokak hayvanlarını beslemek için geldiği bölgede köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ile belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayvanların zehirli yiyeceklerden yediği tespit edildi. İncelemenin ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili olarak bölgede tarım ve hayvancılık yapanlardan şüphelendiğini söyleyen Mehmet Çiller, "Bu bölgede yaklaşık 40 köpek yaşıyor, beslemelerini ben yapıyorum. Yerli halk ve çobanlar köpeklerin saldırdığını tarım ürünlerine ve hayvanlarına zarar verdiğini söylüyorlar.

Yalan çünkü bu köpeklerin kimseye havlaması, rahatsız etmesi, saldırması söz konusu değil. Kameralarla takip ediyoruz. Yine de bu masumların katledilmesini önleyemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Başlarında nöbet mi tutalım?" dedi.

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