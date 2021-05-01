Antalya'da vahşet! 5 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Yalan çünkü bu köpeklerin kimseye havlaması, rahatsız etmesi, saldırması söz konusu değil. Kameralarla takip ediyoruz. Yine de bu masumların katledilmesini önleyemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Başlarında nöbet mi tutalım?" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN