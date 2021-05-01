Antalya'da vahşet! 5 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldü. İncelemenin ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.
Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşayan 5 sokak köpeği, bu sabah kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Hayvansever Mehmet Çiller, sokak hayvanlarını beslemek için geldiği bölgede köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayvanların zehirli yiyeceklerden yediği tespit edildi. İncelemenin ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.
"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"
Köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili olarak bölgede tarım ve hayvancılık yapanlardan şüphelendiğini söyleyen Mehmet Çiller, "Bu bölgede yaklaşık 40 köpek yaşıyor, beslemelerini ben yapıyorum. Yerli halk ve çobanlar köpeklerin saldırdığını tarım ürünlerine ve hayvanlarına zarar verdiğini söylüyorlar.
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