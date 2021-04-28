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Polisler bile şaşkına döndü! Kamyonetten çıkanlar şoke etti

Son dakika haberi... 'de sınır güvenlik ekiplerinin kontrol esnasında durdurduğu bir kamyonetten yaklaşık 20 göçmen çıktı. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Polisler bile şaşkına döndü! Kamyonetten çıkanlar şoke etti

ile arasında sınır güvenlik ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan çıkan göçmenler şaşırttı.

Sınır devriye ekipleri rutin kontrol sırasında bir kamyoneti durdurdu.

Daha sonra sürücülerin hareketlerinden şüphelene devriye ekipleri hareket eden kamyoneti takibe aldı.

Ekiplerin peşine düştüğü kamyonet biraz ilerledikten sonra boş bir arazide durdu.

Kamyonetin kasasından yaklaşık 20 göçmen çıkarak kaçmaya başladı. O anlar, polisin araç kamerasına yansıdı.

Polisler şaşkına döndü! İçinden... POLİSLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! İÇİNDEN...

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