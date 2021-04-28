Polisler bile şaşkına döndü! Kamyonetten çıkanlar şoke etti
Son dakika haberi... ABD'de sınır güvenlik ekiplerinin kontrol esnasında durdurduğu bir kamyonetten yaklaşık 20 göçmen çıktı. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
YAŞAM DHA
Ekiplerin peşine düştüğü kamyonet biraz ilerledikten sonra boş bir arazide durdu.
Kamyonetin kasasından yaklaşık 20 göçmen çıkarak kaçmaya başladı. O anlar, polisin araç kamerasına yansıdı.
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