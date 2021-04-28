Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin lira maaş

'ÜNİVERSİTEDEYKEN BAŞKA HAYALLERİM VARDI'

İzmir'de 4 yıllık işletme fakültesi mezunu Ahmet Terzioğlu (30), 3 yıldır kurye olarak çalıştığını söyleyerek, işini sevdiğini dile getirdi. Fakülte bittikten sonra bir süre iş aradığını ve 'Biz sizi ararız, şu anda sizin için uygun pozisyonumuz yok' gibi yanıtlar aldığını anlatan Terzioğlu, "Çaresiz kalınca bu işi sevmeye başladım. Branşımla ilgili değil. Daha farklı hayallerim ve hedeflerim vardı ama şu anda en kötü kendi işletmemi açmak için sermaye biriktirmek adına çalışıyorum. 16, yeri geldiğinde 18 saat çalışıyorum ki borçlarım bitsin. Bir an önce kendime ufak da olsa bir yer açayım istiyorum. Ne trafik ne hava koşulları beni zorlamadı. Özellikle annemin 'Sen gelene kadar aklımız çıkıyor, aman yağmurda dikkatli git' diye beni evden çıkarken uğurlaması, akşam döndüğümde de kurban kesecek gibi sevinmesi beni düşündürüyor. Üniversitedeyken başka hayallerim vardı. Bir muhasebeci, bir bankacı olarak devam etmek istiyordum hayata. Gıda üzerine ufak bir büfeden başlayıp belki yükselmeyi hedefliyorum" dedi.