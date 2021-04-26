Antalya'da kadın ayrılmak istemeyen sevgilisini bıçaklayıp kaçtı

Sağlık görevlileri, T.B.'yi ayakta tedavi etti. Tedavisinin ardından T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, E.V.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

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