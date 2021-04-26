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Antalya'da kadın ayrılmak istemeyen sevgilisini bıçaklayıp kaçtı

'da saat 10.00 sıralarında  ilçesi, Liman Mahallesi'ndeki sitede E.V., ayrılma isteğini reddeden 2 yıllık erkek arkadaşı T.B.'yi bıçakladı. Kollarından yaralanan T.B., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan E.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Antalya'da kadın ayrılmak istemeyen sevgilisini bıçaklayıp kaçtı

E.V., 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi T.B.'ye iddiaya göre ayrılmak istediğini söyledi. T.B. reddedince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.V., elindeki bıçakla erkek arkadaşını kollarından yaraladı.

E.V., olayın ardından otomobiline binip kaçtı. Kanlar içinde kalan T.B. ise sağlık ekibini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, T.B.'yi ayakta tedavi etti. Tedavisinin ardından T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, E.V.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

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