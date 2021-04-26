Antalya'da kadın ayrılmak istemeyen sevgilisini bıçaklayıp kaçtı
Antalya'da saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi, Liman Mahallesi'ndeki sitede E.V., ayrılma isteğini reddeden 2 yıllık erkek arkadaşı T.B.'yi bıçakladı. Kollarından yaralanan T.B., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan E.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
YAŞAM DHA
E.V., 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi T.B.'ye iddiaya göre ayrılmak istediğini söyledi. T.B. reddedince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.V., elindeki bıçakla erkek arkadaşını kollarından yaraladı.
E.V., olayın ardından otomobiline binip kaçtı. Kanlar içinde kalan T.B. ise sağlık ekibini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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