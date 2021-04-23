Hastane odasını sınıfa çevirdi: 40 öğrenciye günde 6 saat ders

Uzaktan eğitimle öğrencilere dersleri öğretmeye çalıştık. Hababam sınıfında geçen Mahmut Hoca'nın bir repliği vardı. 'Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir' diyordu. Annemin hastalığı sebebiyle buraya gelmek zorunda kaldım. Öğrencilerimden uzak kaldım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Her yerde eğitim, her ferde eğitim' sloganıyla yola çıkarak kurduğu EBA sistemi üzerinden derslerimizi yapmaya imkan bulduk. Bakanlığımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.