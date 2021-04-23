Hastane odasını sınıfa çevirdi: 40 öğrenciye günde 6 saat ders
Ankara'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt, koronavirüse yakalanan annesine refakatçi olarak hastanede kalıyor. Bu sırada Yeşilyurt, EBA sistemi ile her gün öğrencilerine ders anlatıyor.
Ankara'da eşiyle birlikte öğretmenlik yapan Mustafa Yeşilyurt, koronavirüse yakalanan annesi Esengül Yeşilyurt'a tedavi gördüğü hastanede refakat etmek için 10 gün önce memleketi Erzurum'a geldi.
Yeşilyurt, bu süreçte hastane odasından canlı bağlanarak EBA'dan eğitimlere devam etti. 40 öğrencisine günde 6 saat ders verdiğini söyleyen Yeşilyurt, "Bütün dünyayı sarsan koronavirüs salgını pek çok yerde yaşamımızı olumsuz etkiledi. Sevdiklerimizden, öğrencilerimizden ayrı kaldık. Evlerimize kapanarak uzaktan çalışmaya başladık.
Uzaktan eğitimle öğrencilere dersleri öğretmeye çalıştık. Hababam sınıfında geçen Mahmut Hoca'nın bir repliği vardı. 'Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir' diyordu. Annemin hastalığı sebebiyle buraya gelmek zorunda kaldım. Öğrencilerimden uzak kaldım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Her yerde eğitim, her ferde eğitim' sloganıyla yola çıkarak kurduğu EBA sistemi üzerinden derslerimizi yapmaya imkan bulduk. Bakanlığımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARI DESTAN YAZIYOR'
Erzurum'un tarihi mekanlarında ders anlatamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Yeşilyurt, 23 Nisan'da öğrencilerinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşadığını belirtti. Hastanedeki tüm personelin yoğun bir şekilde çalışarak destan yazdığını vurgulayan Yeşilyurt, "Şu anda güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri, hemşireler, doktorlar ve idari personeli göz önüne alırsak hastanelerde bir destan yapıldığını söyleyebilirim.
Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca iki durum beni çok üzüyor. En çok istediğim şeylerden birisi Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nden öğrencilerime ders anlatmadığım için çok üzgünüm. Bir diğer üzüldüğüm noktada maalesef 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayamayacağız" dedi.
Dersini bitirir bitirmez annesi ile ilgilenen ve ona kitap okuyan Mustafa Yeşilyurt, çok şükür bu zorlu dönemi sağlık çalışanları sayesinde kolay atlattıklarını söyledi. Yeşilyurt, "Annemin yanında kaldım ama testim hep negatif çıktı. Çok şükür tedavi sürecini tamamlayan annemin de son testi negatif. Birkaç gün sonra taburcu olacağız" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son açıklamalar: 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi?
- LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 23 Nisan Cuma evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...
- Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...
- Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler
- 23 Nisan mesajları 2021: En güzel ve en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
- 23 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet bugünkü Cuma hutbesini yayımladı! İşte Cuma hutbesi tam metni
- BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...
- 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...