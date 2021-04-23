Ankara'da karantinada olması gereken kişi barda eğlenirken yakalandı

Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak'ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi.

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