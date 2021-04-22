Konya'da alkollü olarak 6. kez direksiyonda yakalanan adam: Ben terörist miyim?

Kısa süre sonra durdurulan otomobildeki sürücü R.O'nun ehliyetinin bulunmadığı ve 6,72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen R.O'nun daha önce 5 defa alkollü olarak araç kullanırken yakalandığı, ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak el konulduğu tespit edildi.