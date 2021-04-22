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Diyarbakır'da doktor park halindeki arabanın yanında ölü bulundu

ilçesinde fizik tedavi merkezinde görevli doktor, park halindeki aracın yanında ölü bulundu. Eşinin polise verdiği ifadede, ailevi sorunlardan dolayı iki haftadır ile ayrı yaşadıklarını, kendisini son olarak yaklaşık 5 gün önce gördüğünü belirttiği öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Diyarbakır'da doktor park halindeki arabanın yanında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında çevre yolu mevkisinde devriye gezen trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri park halindeki otomobile yaklaştıklarında aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirlenen kişinin 41 yaşındaki olduğunu tespit etti.
Ekipler, başından vurulduğunu belirledikleri kişinin iki elinin arasında tabanca buldu.

Fizik tedavi merkezinde uzman doktor olarak görev yapan Karaşin'in cesedi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin ardından otopsi için Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Eşinin polise verdiği ifadede, ailevi sorunlardan dolayı iki haftadır Karaşin ile ayrı yaşadıklarını, kendisini son olarak yaklaşık 5 gün önce gördüğünü belirttiği öğrenildi.

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