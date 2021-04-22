Diyarbakır'da doktor park halindeki arabanın yanında ölü bulundu

Fizik tedavi merkezinde uzman doktor olarak görev yapan Karaşin'in cesedi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin ardından otopsi için Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Eşinin polise verdiği ifadede, ailevi sorunlardan dolayı iki haftadır Karaşin ile ayrı yaşadıklarını, kendisini son olarak yaklaşık 5 gün önce gördüğünü belirttiği öğrenildi.