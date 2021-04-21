Şoke eden olay: Cenazeler karıştı! İkinci kez toprağa verildi

Remzi Sarıkaya'nın oğlu Taner Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.00 gibi cenazemizi defnetmek için buraya geldik. Bize morgun üst tarafından cenazemizi vermek istediler. Bunun üzerine cenazemizi alt bölüme koyduğumuzu söyledim. Ancak, buna rağmen 'Yok, bu sizin cenazeniz' dediler. Israrcı olduk. Bu sırada cenazeleri yıkayan hoca geldi. O, 'evet' ben başka cenazeyi yıkadım' dedi. Araştırdık, babamızın cenazesi başka bir kırsal mahalleye götürülmüş, orada defnedilmiş. Sistem yok, cenazelerin üzerinde hiçbir isim de yazmıyor. Allah'a şükür son anda fark ettik. Hiç kimsenin böyle bir şeyle karşılaşmamasını temenni ediyorum" dedi.















