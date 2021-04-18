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İftar sofrasında göğsünden bıçakladı! Dehşete düşüren olay

Son dakika haberine göre; ’da ., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi . tarafından, işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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İftar sofrasında göğsünden bıçakladı! Dehşete düşüren olay

Olay, saat 20.15 sularında 'nde meydana geldi. .'nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı . geldi.

Tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla eski eşi Hanım Ç.'yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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