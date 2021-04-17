Sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, sigaranın koronavirüse yakalanma riskini artırdığını belirterek, Ramazan ayının sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca iftar sonrası üst üste sigara içilmesi durumunda görülebilecek olumsuzlukları açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığını belirterek, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini bildirdi.
Bilimsel çalışmaların, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:
"Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor.
İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarı tüketilirse zararlı etkiler katlanarak artıyor. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor."
"BIRAKILDIĞI ANDAN İTİBAREN VÜCUTTA OLUMLU BİR DEĞİŞİM BAŞLIYOR"
Tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyacın da o kadar azaldığına işaret edilen açıklamada, ramazan gibi özel günlerin, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağladığı, bırakma sürecini de kolaylaştırdığı vurgulandı.
Sigarayı bırakmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nın ramazanda da 7 gün 24 saat hizmet verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Danışma Hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza ramazanı fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?
- 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste
- Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?
- Bugün kaça kadar yasak var? 17 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu kısıtlaması...
- Kurtlar Vadisi kafa karıştırdı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Ardı ardına açıklamalar...
- Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...
- Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
- 16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...
- AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?
- SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...