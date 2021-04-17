Demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı için geri sayım başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu? İşte haberin detayları...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır.

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. (2)

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.