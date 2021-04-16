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Avcılar'da feci kaza! Hurda yüklü TIR devrildi

Avcılar TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte hurda demir yüklü TIR devrildi. TIR'ın dorsesindeki saç demirler yola saçıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Avcılar'da feci kaza! Hurda yüklü TIR devrildi

Kaza, Ispartakule katılımındaki üst geçitte saat 20.00 sıralarında meydana geldi. 34 VA 8505 plakalı TIR henüz bilinmeyen nedenden sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

TEM otoyolunda hurda yüklü TIR devrildi TEM OTOYOLUNDA HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Saç demir yüklü TIR'ın devrildiğini görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla 'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle TIR'ın dorsesindeki hurda demirler yola saçıldı. Ekiplerin çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatılırken, demir parçaları vinç yardımıyla başka bir TIR'a yüklendi. Devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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