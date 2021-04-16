Avcılar'da feci kaza! Hurda yüklü TIR devrildi

Kaza, Avcılar TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte saat 20.00 sıralarında meydana geldi. 34 VA 8505 plakalı TIR henüz bilinmeyen nedenden sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Saç demir yüklü TIR'ın devrildiğini görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hanifi Bilir ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.