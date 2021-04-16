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Afyonkarahisar'da otomobil ile TIR çarpıştı! 3 ölü 2 yaralı

Son dakika haberine göre; 'ın ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Afyonkarahisar'da otomobil ile TIR çarpıştı! 3 ölü 2 yaralı

'ın ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tez- kavşağında meydana geldi. (45) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada H.T. (64) yönetimindeki 42 AGY 912 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartarak, ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Hastanede müdahale edilen yaralılardan (48), (21) ve (20), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Soner Balcı ile aynı araçtaki (22) ise 'nde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından TIR sürücüsü H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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