Afyonkarahisar'da otomobil ile TIR çarpıştı! 3 ölü 2 yaralı

Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartarak, ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Hastanede müdahale edilen yaralılardan Mesut Nebi(48), Ramazan Mutlu(21) ve Yusuf Kelismail(20), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.