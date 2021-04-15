Mersin’de ticari taksici yol ortasında genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Kardeş çıktılar

Olayın, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun evi terk etmesini engellemek için yaşandığını dile getiren Mete, "Ama bunu doğru olarak kabul etmiyoruz. Her ne olursa olsun yanlış bir harekettir. Kamuoyundan ve tüm halkımızdan, arkadaşımızın yaptığı bu hareketten dolayı özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Mete, taksicinin ve kız kardeşinin şu anda poliste ifade verdiğini, kız kardeşinin şikayetçi olmadığını öne sürdü.