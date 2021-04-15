Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden E.B., korona virüs tedbirleri kapsamında temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gerekirken ilçede bulunan bankaya para çekmek için geldi. Banka girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu için riskli gözüken E.B., güvenli bir noktaya alınarak polis ekiplerine bildirildi. Bankaya gelen polis ekipleri tarafından karantina ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesilen E.B., AFAD ekiplerince zorunlu karantinaya alınacağı valilikçe belirlenen yurda götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN