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Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

’nun ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, bankaya para çekmeye geldi. Polis ekiplerince yakalanan genç, cezai işlem uygulanarak yurda yerleştirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden E.B., korona virüs tedbirleri kapsamında temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gerekirken ilçede bulunan bankaya para çekmek için geldi. Banka girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu için riskli gözüken E.B., güvenli bir noktaya alınarak polis ekiplerine bildirildi. Bankaya gelen polis ekipleri tarafından karantina ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesilen E.B., AFAD ekiplerince zorunlu karantinaya alınacağı valilikçe belirlenen yurda götürüldü.

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