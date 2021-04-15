15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı

Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı

Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vakalar nedeniyle 'nin ilçesindeki beldesinde uygulaması başlatıldığı açıklandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
ABONE OL
Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gümüşçay beldesinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA