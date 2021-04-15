Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vakalar nedeniyle Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde karantina uygulaması başlatıldığı açıklandı.
YAŞAM AA
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gümüşçay beldesinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem aldı.