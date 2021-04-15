Adana'da korkunç olay! Arkadaşını öldürüp gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış

Emniyete götürülen Gezer, cinayeti itiraf etti. İfadesinde, aldıkları yarış atının masrafları nedeniyle sık sık tartıştıklarını belirten Ercan Gezer, "Olay günü masada oturuyorduk. Birden bana borcumu ödememi istedi. Hakaretler etti. Ben de dayanamayıp, öldürdüm. Pişmanım, böyle olsun istemezdim" dediği öne sürüldü.