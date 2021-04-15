Adana'da korkunç olay! Arkadaşını öldürüp gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan Ertan Ürün’ün (55), arkadaşı Ercan Gezer (54) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Ercan Gezer'in, Ertan Ürün’ü birlikte satın aldıkları yarış atıyla ilgili çıkan tartışmada öldürdüğünü, ardından evi paspasla temizlediğini, arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce de havluyla yüzünü kapattığını söylediği belirtildi.
Komşuları, bir süredir göremedikleri Ertan Ürün'ü merak edip, yalnız yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün'ün ağabeyi Ata Ürün'e bildirdi. Adrese gelen Ata Ürün, ağabeyinden haber alamayınca polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri Ertan Ürün'ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış, hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ürün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürün'ün vücudunda 4 bıçak yarası olduğu saptandı.
SÜT KUTUSUNDAKİ SON KULLANMA TARİHİNDEN BELİRLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evdeki süt kutusunun üzerindeki son kullanma tarihinden yola çıkarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, 2 Nisan günü bölgeye yabancı bir kişinin apartmana girdiğini ve saatler sonra yeniden çıktığını belirledi. Bu kişinin Ürün'ün arkadaşı Ercan Gezer olduğunu tespit etti.
Emniyete götürülen Gezer, cinayeti itiraf etti. İfadesinde, aldıkları yarış atının masrafları nedeniyle sık sık tartıştıklarını belirten Ercan Gezer, "Olay günü masada oturuyorduk. Birden bana borcumu ödememi istedi. Hakaretler etti. Ben de dayanamayıp, öldürdüm. Pişmanım, böyle olsun istemezdim" dediği öne sürüldü.
GÖZLERİNİ AÇIK GÖRÜNCE YÜZÜNÜ HAVLUYLA KAPATMIŞ
Ercan Gezer, Ertan Ürün'ü öldürdükten sonra paspasla evi temizlediğini, bu sırada da arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce havluyla yüzünü kapattığını, suç aleti bıçağı ise Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söylediği ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Gezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...
- 13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...
- 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Nisan ayı evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar
- Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...
- O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
- Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...
- Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...