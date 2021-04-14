Gençler bu mesleği seçmiyor! Çobanlar şikayetçi oldu: Parası çok hanımı yok
Oldukça iyi getirisi olmasına rağmen kız veren olmadığı için genç erkeklerin çobanlık mesleğini yapmadığını belirten yaşlı çobanlar, mesleği devredecek genç bulamamaktan şikayetçi olup kız babalarına seslenerek “Bu meslek hanımı gül gibi geçindirir” diye konuştular.
Keçi güderek 4 çocuğunu yetiştirip ev bark sahibi yaptığını belirten Yusuf Dalar, kendi yaşı ilerlemesine rağmen mesleği devredecek genç bulamadığı için halen keçilerin peşinde dolaştığını söyledi.
Bugün 50-100 keçisi olan bir çobanın 2-3 asgari ücretlinin maaşına denk para kazanmasına rağmen mesleğin artık rağbet görmediğini belirten Dalar, "Geçen yıl peynirin kilosunu 50 liradan sattık. Allah bereket versin iyi para. Bunun yanında her keçi 2'şer oğlak doğursa erkek kurbanlığın tanesi yaklaşık 2 bin lira. Gerçekten emeğimizin karşılığını alıyoruz ama mesleği devredebileceğimiz genç kalmadı" dedi.
KIZ BABALARINA VE GENÇ KIZLARA SESLENDİ
Kız veren olmadığı için, babası çobanlık yapan erkek çocuklarının geliri daha iyi olmasına rağmen kız veren olmadığı için başka meslek seçtiklerini belirten Yusuf Dalar, "Benim de 2 oğlum vardı. Evlenecek çağa geldiklerinde kız tarafı 'keçi mi güdeceğiz' diyerek vazgeçti. Böyle olunca da çocuklar asgari ücretli de olsa başka meslek seçmek zorunda kaldı. Çobanlık gerçekten iyi gelir getiren bir meslek. Ancak kızlar toplum baskısı altında kaldığı için çoban koca istemediği için mesleği yürütecek genç erkek kalmıyor. İyi düşünsünler. Geleceğin mesleği tarım ve hayvancılık. Böyle giderse birkaç yıl sonra koyun ve keçileri otlatacak kimse kalmayacak" diyerek genç kızların evlilik kararı verirken çevre baskısı altında kalmamasını tavsiye etti.
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