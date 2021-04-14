Gençler bu mesleği seçmiyor! Çobanlar şikayetçi oldu: Parası çok hanımı yok

KIZ BABALARINA VE GENÇ KIZLARA SESLENDİ

Kız veren olmadığı için, babası çobanlık yapan erkek çocuklarının geliri daha iyi olmasına rağmen kız veren olmadığı için başka meslek seçtiklerini belirten Yusuf Dalar, "Benim de 2 oğlum vardı. Evlenecek çağa geldiklerinde kız tarafı 'keçi mi güdeceğiz' diyerek vazgeçti. Böyle olunca da çocuklar asgari ücretli de olsa başka meslek seçmek zorunda kaldı. Çobanlık gerçekten iyi gelir getiren bir meslek. Ancak kızlar toplum baskısı altında kaldığı için çoban koca istemediği için mesleği yürütecek genç erkek kalmıyor. İyi düşünsünler. Geleceğin mesleği tarım ve hayvancılık. Böyle giderse birkaç yıl sonra koyun ve keçileri otlatacak kimse kalmayacak" diyerek genç kızların evlilik kararı verirken çevre baskısı altında kalmamasını tavsiye etti.

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