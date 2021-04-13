Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
Son dakika haberine göre İstanbul Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri, bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mahalledeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 6 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı.
KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.