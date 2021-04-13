Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 6 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.