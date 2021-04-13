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Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

Son dakika haberine göre 'ta kontrolden çıkan beton mikseri, bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mahalledeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 6 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.

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