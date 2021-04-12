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Kocaeli'de sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı

Son dakika haberine göre... ilçesinde, sahte çekle hayvan satın alan 3 kişi kamyonda kıskıvrak yakalanırken, 41 küçükbaş da sahibine teslim edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Kocaeli'de sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı

Tekirdağ'dan Gebze'ye gelen 3 kişi, hayvan yetiştiricisine çek vererek, 41 küçükbaş satın aldı. Hayvanlarını satan kişi, kısa süre sonra çeklerin sahte olduğunu anlayıp, jandarmaya başvurdu.

YAKALANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen hayvanları satın alan kişilerin peşine düştü. 3 kişinin hayvanları taşıdıkları kamyon, durduruldu. G.M., Y.K. ve S.D. gözaltına alındı. Kamyonda bulunan 41 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.

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