Kocaeli'de sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı
Son dakika haberine göre... Gebze ilçesinde, sahte çekle hayvan satın alan 3 kişi kamyonda kıskıvrak yakalanırken, 41 küçükbaş da sahibine teslim edildi.
YAŞAM DHA
Tekirdağ'dan Gebze'ye gelen 3 kişi, hayvan yetiştiricisine çek vererek, 41 küçükbaş satın aldı. Hayvanlarını satan kişi, kısa süre sonra çeklerin sahte olduğunu anlayıp, jandarmaya başvurdu.
YAKALANDILAR
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen hayvanları satın alan kişilerin peşine düştü. 3 kişinin hayvanları taşıdıkları kamyon, durduruldu. G.M., Y.K. ve S.D. gözaltına alındı. Kamyonda bulunan 41 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.