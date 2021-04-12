Bursa'da yabancı uyruklu genç Türk bayrağını yere serip üzerine bastı, vatandaşlar tepki gösterdi
Bursa'da yabancı uyruklu genç, bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların tepki gösterip şikayet ettiği H.S. (25) gözaltına alındı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı.
Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti.
Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"
Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti.
Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
H.S.'nin bayrağa bastığı anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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