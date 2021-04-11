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Koronavirüs tedbirleri unutuldu! Bayi toplantısında skandal parti

Yeni tip koronavirüs tedbirlerine rağmen 'ın ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen bayi toplantısının ardından parti verildi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında düzenlenen partideki görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Koronavirüs tedbirleri unutuldu! Bayi toplantısında skandal parti

'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki 'ın ilçesinde, dün sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi.

'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi.

Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

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