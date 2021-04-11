'Ben komiser Schneider...' diyerek Almanları dolandırdı!

Dolandırıcılık çetesinin Alman vatandaşları, soygun yapılan bankada ya da kuyumcuda kimliklerinin bulunduğunu söyleyerek kandırdıkları bildirildi. İzmir polisi tarafından yürütülen operasyonda çete lideri Serhat Ç. (46), Z.Ç. (41) ve diğer şüpheli Z.Ç. olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.