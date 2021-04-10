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Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

’ta alanına giden aracı buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yaptı. Kazada 2'si ağır, 5 itfaiye eri yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

'ta yangına giden aracı buzlanma sebebiyle yoldan çıktı, 2'si ağır 5 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas köyü mevkiinde meydana geldi. Bir köyde ihbarı alan itfaiye ekipleri 58 AT 105 plakalı Ford marka itfaiye aracıyla, karaçayır mevkiine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada 2'si ağır 5 itfaiye eri yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yeri adeta savaş alanına dönerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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