Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kazada 2'si ağır 5 itfaiye eri yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yeri adeta savaş alanına dönerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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