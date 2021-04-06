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İzmir'de fırtına kültür merkezinin çatısını uçurdu! 3 kişi yaralandı

'li Büyükşehir Belediyesine ait 'nin çatısı semt pazarına uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda , belediye binasının depremde hasar gördüğünü iddia ederek çatı onarım ihalesi için 3 milyon TL bütçe ayırmıştı. Tek bir bina için bu ücretin fazla olduğunu düşünen vatandaşlar, "kaynaklar boşa harcanıyor" diyerek tepki göstermişti. Bugünkü yaşanan fırtınada diğer binaların ihmal edildiği gözler önüne serildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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İzmir'de fırtına kültür merkezinin çatısını uçurdu! 3 kişi yaralandı

Doğal afetlerle sık sık boğuşan 'de bir kabus daha yaşandı.

Bugün çıkan fırtına sonucu; 'deki 'nin çatısı, pazara uçtu. 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar ise 'i aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yollandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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