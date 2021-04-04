'Breaking Bad' Ankara'da gerçek oldu! Hastasını 'torbacı' yapmış

İLAÇ YAZDIRMAYA GİTMİŞTİ

Yapılan incelemede, Gökhan D.'nin, uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği, geçen yıl tahliye olduğu belirlendi. Alkol, Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Gökhan D.'nin ilaç yazdırmak için gittiği aile hekimliğinde Dr. Ömer Ali E. ile tanıştığı ortaya çıktı. Aile hekimi Ömer Ali E.'nin ilaç yazdırmak için yanına gelen hastası Gökhan D.'ye uyuşturucu işine girmeyi teklif ettiği, böylece de ikilinin uyuşturucu ticareti yapmaya başladığı ortaya çıktı. Aile hekimi Ömer Ali E.'nin Gökhan D.'yi 'uyuşturucu kuryesi' ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı olarak kullandığı belirlendi. Aile hekimi Ömer Ali E.'nin bağlantılarını kullanarak çok sayıda kırmızı reçeteye tabi ilaçları da piyasaya sattığı kaydedildi.







Aile hekimi Ömer Ali E. ve Gökhan D., 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya temin etme' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.