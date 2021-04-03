2020-2021 yıllarında dekorasyon ve buna bağlı olan sektörler büyümeye devam etti. Evlerine kapanan insanlar ev dekorasyonunda değişiklikler yapmak istedi. En kolay ve ucuz yoldan ev dekorasyonu aynaların yardımıyla gerçekleştirilebilir. Ayna Merkezi tasarımları dekorasyonunda değişiklik arayanlar için ideal ürünleriyle dikkat çekiyor. Duvar kaplama aynaları, özel saat aynaları, vitrin aynaları, baklava aynalar ve daha pek çok ürünle tüketiciye hizmet veriyor.

Aynalar her zaman gerçeği göstermez. Bazı aynalar mekâna derinlik hissi verir. Bazı aynalar kişileri daha ince gösterir. Tüm bunları yapabilmek için özel efektler verilir. Aynalarınızdan istediğiniz performansı siz istiyorsunuz Ayna Merkezi gerçekleştiriyor. Bu konuda 30 yıldır elde ettikleri tecrübeden faydalanıyorlar.

Ayna Merkezi, tasarımlarıyla gerçekleşen dekorasyonlar trend oluyor. Her duruma ve dekorasyona özgün parçalarla uyumlu olan ayna modelleri de kendi tasarımları arasında yer alıyor. Projenize uygun size özel seçenekleri değerlendirebilir ya da tasarım aynalardan birini seçebilirsiniz. Siz de dekorasyonunuza küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratmak isterseniz Ayna Merkezi ürünleri tam size göredir. Ayrıca Ayna Merkezi'nin İstanbul Modoko Çarşısı'nda Türkiye'nin en büyük ayna mağazası bulunuyor.



