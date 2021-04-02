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Balıkesir’de sarp arazide çalışırken dengesini kaybedip düşen maden mühendisi kurtarıldı

ilçesinde sarp arazide harita çalışması yaparken dengesini kaybedip yuvarlanan maden mühendisi Salih Burak Karayel, acil durum ekiplerince kurtarıldı. Karayel, 17 Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Balıkesir’de sarp arazide çalışırken dengesini kaybedip düşen maden mühendisi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, maden mühendisi Salih Burak Karayel (38), Kapıdağ Yarımadası'nda çalışma yaptığı sırada sarp araziden düşerek yaklaşık 8 metre yuvarlandı.

Tatlısu Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak yardım isteyen Karayel, jandarma ekibine konum atarak yerini bildirdi.

Karayel'i kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Karayel, ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonunda, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Ayağı kırık olduğu tespit edilen Karayel'e ilk müdahale, olay yerinde yapıldı.

Karayel, Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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